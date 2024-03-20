Компанія Netflix звернулася до Холанда з офіційною пропозицією зняти документальний серіал про найкращих бомбардирів АПЛ. Як інформує Daily Mail, Ерлінг відхилив цю пропозицію. Повідомляється, що крім Холанда пропозицію на зйомки отримав також форвард Астон Вілли Оллі Воткінс. Найближчим часом компанія планує зробити схожу пропозицію лідеру Ліверпуля Мохамеду Салаху.

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Водночас, згідно з джерелом, найкращий бомбардир Арсеналу Букайо Сака такої пропозиції не отримав.

Повідомляється, що задум Netflix полягає в тому, щоб розкрити в серіалі мистецтво забивання голів. Якщо серіал буде знято, він стане другим проєктом після восьмисерійного серіалу "Квотербек" – про найкращих квотербеків NFL у сезоні 2022 року.

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