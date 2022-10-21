Агент Рафаела Пімента не сумнівається, що колись її клієнт Ерлінг Холанд підкорить шалену позначку трансферного ринку.

"Якщо скласти разом його футбольну цінність, його іміджеву цінність, його спонсорську цінність, то це напевно становитиме 1 мільярд фунтів стерлінгів.

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Цілком нормально порівнювати Ерлінга з Кіліаном Мбаппе. Ви можете уявити, як зараз формується ринок. Гадаю, Ерлінг стане першим гравцем, трансфер якого оцінять на суму близько 1 мільярда фунтів стерлінгів", – заявила Пімента в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, минулого літа Ман Сіті придбав Холанда у Борусії Д всього за 60 млн євро завдяки клаусулі. Рекордним футбольним трансфером залишається Неймар – ПСЖ віддав Барселоні 222 млн євро у 2015 році.

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