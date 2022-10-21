В сети набирает популярность видеоролик с игрой Эрлинга Холанда на одном из турниров.

Нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии еще подростком демонстрировал большую жажду голов и интенсивность в игре, значительно превосходя своих соперников.

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На видео, которое выложило норвежское издание Stavanger Aftenblad, можно увидеть голы будущей звезды в его фирменном стиле. Умение пройти нескольких соперников, мощный удар как для своего возраста – потенциал Холанда был заметен еще тогда. Хотя к реализации есть вопросы, ведь несколько хороших моментов норвежец все-таки упустил.

Напомним, Эрлинг Холанд стал настоящей сенсацией в АПЛ 2022/23 – 10 матчей, 15 голов, 3 ассиста. В дебютном сезоне за Манчестер Сити норвежец уже забил 20 голов, сыграв 14 поединков. Холанд начинал свою карьеру в норвежском Брюне, затем выступал за Мольде, Зальцбург и Боруссию Дортмунд. Ман Сити выложил за 22-летнего бомбардира 60 миллионов евро.

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