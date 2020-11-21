20-річний нападник став переможцем голосування, яке традиційно організовує італійське видання Tuttosport. Відповідна інформація міститься у свіжому номері газети.

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Холанд випередив, зокрема, форварда Барселони Ансу Фаті, свого одноклубника Джейдона Санчо, нападника Реала Вінісіуса та інших молодих футболістів. Нагадаємо, на нагороду також претендували представники Динамо і Шахтаря – Георгій Цітаішвілі, Маркос Антоніо, Тете і Владислав Супряга. Втім, вони не потрапили навіть до двадцятки найкращих.

Зауважимо, Холанд забив за Борусію вже 11 м'ячів у сезоні 2020/21. Також норвежець із 6-ма голами став найкращим бомбардиром Ліги націй, хоча дебютував за національну команду лише у вересні.

До слова, у голосуванні за Golden Boy-2019 перемогу здобув форвард Атлетіко Жоау Феліш, а голкіпер збірної України Андрій Лунін посів 15 сходинку.

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