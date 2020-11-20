"Россонери" готовы предложить киевлянам лишь 7 млн евро за чемпиона мира U-20, утверждает Calciomercato.

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Такая сумма вряд ли устроит Динамо, которое рассчитывает заработать на Супряге вдвое больше. Летом Болонья якобы предлагала 12 млн, но и этого оказалось мало. Недавно Владислав продлил контракт до 2025 года, поэтому Динамо может уверенно чувствовать себя в любых переговорах.

Напомним, в текущей кампании Супряга провел 14 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами. Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего именно в 7 млн евро.

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