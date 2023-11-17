Издание Tuttosport в рамках ежегодной премии Golden Boy также определило лучшего взрослого игрока. По итогам голосования совета экспертов, им в 2023 году стал норвежец Эрлинг Холанд.

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"Безумный сезон. Цифры, трофеи, голы. Все говорит о том, что Эрлинг Холанд был лучшим игроком прошлого сезона. С Ман Сити он выиграл все – от АПЛ до первой исторической Лиги чемпионов. 52 гола в 53 матчах – лучше почти невозможно. Он пропустил чемпионат мира, но, с другой стороны, вывести свою Норвегию на Мундиаль было бы подвигом", – пишет о Холанде Tuttosport.

Напомним, что основную награду "Golden Boy" вручают лучшему игроку среди футболистов до 21 года. Интересно, что Эрлинг Холанд становился победителем в 2020-м.

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