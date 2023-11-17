Видання Tuttosport в рамках щорічної премії "Golden Boy" також визначило найкращого дорослого гравця. За підсумками голосування ради експертів, ним у 2023 році став норвежець Ерлінг Холанд.

Беллінгем здобув нагороду "Golden Boy-2023" – зірка Реала став найкращим молодим гравцем, переписавши історію

"Божевільний сезон. Цифри, трофеї, голи. Все говорить про те, що Ерлінг Холанд був найкращим гравцем минулого сезону. З Ман Сіті він виграв усе – від АПЛ до першої історичної Ліги чемпіонів. 52 голи в 53 матчах – краще майже неможливо. Він пропустив чемпіонат світу, але, з іншого боку, вивести свою Норвегію на Мундіаль було подвигом", – пише про Холанда Tuttosport.

Нагадаємо, що основну нагороду "Golden Boy" вручають найкращому гравцеві серед футболістів віком до 21 року. Цікаво, що Ерлінг Холанд ставав переможцем у 2020-му.

"Беллінгем виділявся вже у 15 років": українець у збірній Англії – відкривав Фодена і Рашфорда, працював із Фергюсоном