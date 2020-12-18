Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд в очередной раз стал лучшим футболистом немецкого чемпионата, на этот раз в ноябре.

Холанд получил приз Golden Boy-2020

В прошлом месяце 20-летний норвежец провел три матча, в которых умудрился отличиться 5-ю голами. В начале декабря Эрлинг получил повреждение и вернется на поле уже в следующем году.

После 12-ти туров Бундеслиги Боруссия Д расположилась на 4-й строчке турнирной таблицы.

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