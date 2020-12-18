Холанд стал лучшим игроком Бундеслиги по итогам ноября
20:40 - Читати українською
Эрлинг Холанд даже на больничной койке собирает индивидуальные награды.
Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд в очередной раз стал лучшим футболистом немецкого чемпионата, на этот раз в ноябре.
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В прошлом месяце 20-летний норвежец провел три матча, в которых умудрился отличиться 5-ю голами. В начале декабря Эрлинг получил повреждение и вернется на поле уже в следующем году.
После 12-ти туров Бундеслиги Боруссия Д расположилась на 4-й строчке турнирной таблицы.
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