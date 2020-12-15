Норвежский бомбардир в своем Instagram опубликовал фотографию с трофеем. Издание Tuttosport объявило Холанда победителем голосования еще 21 ноября, однако 20-летнему нападающему пришлось немного подождать, чтобы забрать приз.

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"Я очень горд и рад получить награду Golden Boy-2020. Хотел бы поблагодарить болельщиков, моих товарищей по команде, мою семью и друзей за всю поддержку и сопереживание", – написал Эрлинг под публикацией.

Добавим, что форвард Боруссии Д провел 14 матчей в текущем сезоне, отметился 17 голами и 3 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его в 100 млн евро.

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