Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд вкотре став найкращим футболістом німецького чемпіонату, цього разу у листопаді.

Холанд отримав приз Golden Boy-2020

У минулому місяці 20-річний норвежець провів три матчі, в яких примудрився відзначитись 5-ма голами. На початку грудня Ерлінг зазнав пошкодження і повернеться на поле вже у наступному році.

Після 12-ти турів Бундесліги Борусія Д розташувалась на 4-й сходинці турнірної таблиці.

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