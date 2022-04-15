Нападник Борусії Дортмунд визначився з наступним етапом кар'єри. Все йде до того, що новим клубом Ерлінга Холанда стане Манчестер Сіті.

Лідер і чинний чемпіон Англії зумів виграти боротьбу за 21-річного норвежця. Принаймні, умови особистого контракту Ман Сіті та Холанд вже погодили. Про це стверджує журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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За його словами, угода буде розрахована на 5 сезонів – до літа 2027-го. Холанд зароблятиме 30 млн євро щорічно. Норвежець остаточно вирішив піти з Борусії Д, кольори якої захищає з січня 2020-го. При цьому "містяни" заплатять за нападника не так і багато – влітку набирає чинності пункт контракту із клаусулою 75 млн євро, яку Ман Сіті готовий активувати.

Відповідно, Ерлінг може піти шляхом свого батька. Альф-Інге Холанд теж захищав кольори Манчестер Сіті з 2000-го по 2003 рік.

Контракт Холанда з Борусією чинний до 30 червня 2024-го. У поточному сезоні форвард чимало пропустив через травми, але всеодно забив 23 голи у 25-ти матчах.

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