Предложение Манчестер Юнайтед оказалось неинтересным для 21-летнего норвежца, утверждает ESPN.

Реал сомневается в целесообразности приобретения Холанда из-за безумных запросов и "синдрома Азара"

"Красные дьяволы" обещали Холанду любые деньги, однако бомбардир Боруссии сомневается в перспективах проекта на Олд Траффорд. Есть большой риск остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон, имя нового тренера МЮ пока также неизвестно. Эрлинг хочет сконцентрироваться на переговорах с Реалом и Ман Сити. Эти клубы сейчас сочетают в себе финансовую и спортивную составляющую, так интересующую форварда.

Добавим, что в текущем сезоне Холанд провел 24 матча, в которых оформил 23 гола и 6 ассистов.

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