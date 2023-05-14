Подопечные Пепа Гвардиолы мчатся к титулу чемпиона. В очередном туре АПЛ Манчестер Сити на выезде обыграл Эвертон. Героем матча стал Илкай Гюндоган, который дважды забил сам, а также ассистировал Эрлингу Холанду. Несмотря на то, что у "ирисок" были хорошие моменты у ворот гостей, забить гол престижа не удалось.

Ман Сити разбил Эвертон в странном матче АПЛ – тоска по Николаю, 4+2 неожиданного героя с шедевром тура на прощание

Манчестер Сити занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея преимущество над Арсеналом в четыре очка. Эвертон находится на 17 строчке, опережая зону вылета на один зачетный пункт.