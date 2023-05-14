Фантастический гол Гюндогана в видеообзоре матча Эвертон – Манчестер Сити – 0:3
14 мая 23:04 - Читати українською
Эвертон принимал Манчестер Сити в 36-м туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
завершено
Илкай Гюндоган 37’
Эрлинг Холанд 39’
Илкай Гюндоган 51’
37’ Илкай Гюндоган
39’ Эрлинг Холанд
51’ Илкай Гюндоган
Подопечные Пепа Гвардиолы мчатся к титулу чемпиона. В очередном туре АПЛ Манчестер Сити на выезде обыграл Эвертон. Героем матча стал Илкай Гюндоган, который дважды забил сам, а также ассистировал Эрлингу Холанду. Несмотря на то, что у "ирисок" были хорошие моменты у ворот гостей, забить гол престижа не удалось.
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Манчестер Сити занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея преимущество над Арсеналом в четыре очка. Эвертон находится на 17 строчке, опережая зону вылета на один зачетный пункт.
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