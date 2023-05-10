"Трус Гвардиола" и "п*дик Холанд": Испания свирепствует из-за грабежа Реала – двойной скандал в ЛЧ
18:01 - Читати українською
Первый полуфинал ЛЧ между Реалом и Манчестер Сити оказался очень насыщенным событиями.
Кевин де Брюйне 68’
68’ Кевин де Брюйне
Реал имел претензии к судьям, не заметившим выход мяча за пределы поля перед голом Ман Сити. Ситуация неоднозначная, и даже опытные арбитры не могут прийти к согласию.
Масла в огонь добавил Альф-Инге Холанд. Пока бомбардир Ман Сити страдал от жестких защитников Реала, папа устроил разборки с испанскими фанатами. Об этих и других событиях подробно рассказываем в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
Реал расписал ничью с Ман Сити в полуфинале ЛЧ – Винисиус и КДБ забили по голу, но арбитр мог допустить страшную ошибку
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