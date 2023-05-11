Надежды на возвращение Уилльма Салиба оказались тщетными. Француз в нынешнем сезоне больше не сыграет. Ситуацию усложняет то, что компанию ему составит Александр Зинченко.

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По информации TheAthletic, хотя травмы обоих защитников довольно серьезные, им не понадобится хирургическое вмешательство. Арсеналу в нынешней кампании осталось сыграть против Брайтона, Вулверхэмптона и Ноттингем Фореста. Лондонцы отстают от лидера на одно очко, но у Ман Сити еще есть игра в запасе.

Напомним, что Салиба травмировался еще в марте – во время матча Лиги Европы со Спортингом. Зинченко получил повреждение в игре прошлого тура с Ньюкаслом, которая состоялась в воскресенье. К слову, именно с потерей французского центрбека, прежде всего, связывают спад в игре Арсенала. Альтернативы украинцу тоже нет, ведь Киран Тирни не способен выполнять аналогичные тактические задачи.

Следует заметить, что Зинченко и Салиба в нынешнем сезоне успели сыграть одинаковое количество матчей – по 33.

Для украинских болельщиков эта новость важна не только из-за потерь одного из претендентов на чемпионство в АПЛ. Пока остается только надеяться, что Александр Зинченко успеет восстановиться к матчам национальной сборной, которые запланированы на 16 и 19 июня.

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