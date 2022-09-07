Первый игровой день Лиги чемпионов 2022/23 подарил ряд красивых голов. Футбол 24 предлагает просмотреть все забитые мячи.

В первый день прошли сразу 8 поединков. Килиан Мбаппе и Ерлинг Холанд стали главными героями ПСЖ и Манчестер Сити соответственно. Марьян Швед также оформил дубль, что помогло Шахтеру победить РБ Лейпциг.

Шахтер – главная сенсация Лиги чемпионов! Как они это сделали?

Обратить внимание стоит и на гол Алекса Гримальдо из Бенфики, который фантастическим дальним выстрелом опрокинул мяч через вратаря. Проснулся и Эден Азар, вингер Реала отличился с игры в ЛЧ впервые с 2017-го (!). Вечно молодые Марко Ройс и Лука Модрич в очередной раз продемонстрировали свой топовый уровень.