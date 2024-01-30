Артета выставил основу. Ну, почти.

Перед матчем против Ноттингема у "канониров" были серьезные беспокойства относительно готовности Райса и Габриэля. Футболисты, которые начали вынос Кристал Пэлас в предыдущем туре (5:0), покинули поле во втором тайме из-за проблем с мышцами. Участие обоих должен был определить фитнес-тест в день выезда к "лесникам" – к счастью, оба сдали его, попав в старт.

Зато мимо основы пролетел футболист с самой высокой зарплатой – Кай Хаверц. Немец остался в запасе, а его позицию довольно неожиданно отдали Смиту-Роу. Также стоит отметить, что Зинченко снова вышел с первых минут.

Артета в первом тайме столкнулся с Нуну-болом

Тренер Ноттингема – Нуну Эшпириту Санту – не стал придумывать под Арсенал что-то особенное. Как это часто бывает в матчах его команд против топов АПЛ, "лесники" сели в компактный низкий блок, вообще отказавшись от мяча и контратак. Показатель владения хозяев в первом тайме составил 17%, а на отдельных 10-минутках он опускался до 5%.

Возможно, они и хотели бы выбегать в контры, но лондонцы срывали их на чужой трети поля. Там Арсенал выкатал 260 из 369 передач, проведенных на чужой половине до перерыва. На трети поля Ноттингема сыграли 58% игрового времени первого тайма, а еще 37% сыграли в центре. Подопечные Микеля Артеты прекрасно выглядели в пасовой работе и прессинге, а также 40 раз вошли в штрафную.

Преимущество было тотальным. Не хватило только какой-то мелочи – моментов. Арсенал нанес 9 ударов по воротам (6 из пределов штрафной), 6 из которых были заблокированы. Первое попадание в створ произошло аж на 3-й компенсированной минуте, когда Жезус замыкал подачу на дальнюю штангу и пробивал головой в ближнюю девятку. Тернер перевел мяч над перекладиной.

Был лишь один реальный момент открыть счет. На 44-й минуте Сака воспользовался суматохой в штрафной, выстрелив низом. Удар накрыли, но рикошетом он пролетел мимо левой стойки. Вот и вся острота.

После перерыва игра немного раскрылась. Арсенал жестко наказал Нуну

Коуч "лесников" оказался недовольным перфомансом Вуда в атаке, заменив своего центрфорварда на Авоньи. Тот сразу добавил Ноттингему динамики впереди. Подопечные Нуну Эшпириту Санту провели несколько неплохих контрвыпадов, причем в одном из них произошла ситуация 2-в-1 против Габриэла – впрочем, Гиббс-Вайт запорол момент неудачным пасом.

Но в целом команда старалась держаться низко. С контролем стандартов Арсенала "лесники" проблем не имели (а это очень серьезное достижение) – впрочем, гости быстро начали доводить свои позиционные атаки до реально опасного завершения.

Так, на 53-й минуте Сака открылся на правом углу вратарской и принял своевременную передачу от Эдегора. Его дальнейший удар парировал Тернер. На 57-й же Букайо откликнулся на проникающий пас от Уайта, сместился левее и пяткой сбросил мяч Эдегору – Мартин же продлил на Жезуса. Габи завершил атаку мощным ударом с линии вратарской, однако попал в стойку!

Третий момент Арсенала оказался роковым для Ноттингема. Гости на 65-й минуте заработали аут, Зинченко быстро бросил на ход Жезусу в штрафную, а тот отклеился от Данилу, сместился к границе поля и прошил Тернера с острого угла – 0:1! Теперь Ноттингем должен был раскрываться.

Команды Нуну Эшпириту Санту время от времени устраивают эффектные размены атаками, но на этот раз с ними не сложилось. Сразу после пропущенного мяча стал ощущаться излом стратегии хозяев. Предложить что-то конкретное в атаке Ноттингему не удавалось до последних минут.

Арсенал же начал ловить соперника на встречных курсах. Уже на 72-й минуте Монтиэль обрезался в центре, позволив "канонирам" провести контрвыпад. Эдегор завершил его передачей на правый край штрафной, откуда пробил Сака – 0:2. Таким образом, Букайо стал первым футболистом Арсенала со времен Алексиса Санчеса, которому удалось оформить 10 голов и 10 ассистов в двух сезонах подряд (во всех турнирах).

Ноттингем возродил интригу. Отчасти помог Зинченко

Лондонцы доигрывали в спокойном темпе, не особо настаивая на разгроме. В последней 20-минутке вспоминается разве что мощный лонгшот свежего Троссара, однако мяч пролетел над перекладиной. За такую расслабленность прилетела расплата – на 89-й минуте Авоньи забил неожиданный гол, возродив интригу.

Гол начался с лонгбола на ход Монтиэлю по правому флангу. С чемпионом мира играл Зинченко – он проиграл ему рывок и дал выполнить скидку в штрафную. Там плохо сыграли центрбеки, да и с отскоком Тайво повезло. Дальше случился удар, который Райя не взял. 1:2!

Обидно, ведь Микель уже готовился провести замену Александра на Кивиора. Вдвойне обидно, что эта ошибка стала для Саши едва ли не единственной в крайне мощном матче. Ждем новую серию разгромных комментариев Невилла, Мерсона, Райта, Оуэна, Харгривза и других Леоненко.

В компенсированное время Арсенал едва не пропустил во второй раз. Гиббс-Вайт поймал отскок после корнера и пробил в Салиба, а дальше произошли две скидки головой и неожиданный удар Авоньи. Райя поймал мяч, спасая северных лондонцев от позора.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал вторую подряд победу Арсенала – подопечные Микеля Артеты набрали 46 очков и поднялись на вторую позицию в турнирной таблице. До Ливерпуля остается всего два зачетных балла, но конкуренты по зоне ЛЧ свои матчи еще не сыграли.