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Холанд раздражает партнера по Боруссии Д – оригинальная причина

11:25 37 Читати українською
Холанд раздражает партнера по Боруссии Д – оригинальная причина
Холанд и Дилэйни / фото из соцсетей

Полузащитник дортмундской Боруссии Томас Дилэйни признался, что иногда его заставляет нервничать поведение нападающего Эрлинга Холанда.

"В нем я вижу юношу, делающего все возможное, что стать лучшим. Этот парень иногда раздражает, поскольку хочет, чтобы все было идеально – с большим количеством тренировок и лучшей пищей.

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Я думаю, что он определенно выигрывает от того, что вокруг него есть люди, особенно его отец, прекрасно знающие, как все устроено в футболе. А о статистике Эрлинга мне даже не надо вспоминать", – рассказал Дилэйни в подкасте ESPN Radio.

Напомним, что Эрлинг Холанд перебрался в стан "шмелей" из австрийского Зальцбурга зимой. За это время юный норвежец успел провести 14 матчей за Боруссию Д во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.

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Томас Дилэйни Томас Дилэйни Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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