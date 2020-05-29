Холанд дратує партнера по Борусії Д – оригінальна причина

Півзахисник дортмундської Борусії Томас Ділейні зізнався, що інколи його змушує нервувати поведінка нападника Ерлінга Холанда.

"У ньому я бачу юнака, який робить усе можливе, що стати кращим. Цей хлопець іноді дратує, оскільки хоче, щоб усе було ідеально – з великою кількістю тренувань і найкращою їжею.

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Я думаю, що він безперечно виграє від того, що навколо нього є люди, особливо його батько, які чудово знають, як все влаштовано у футболі. А про статистику Ерлінга мені навіть не треба згадувати", – розповів Ділейні в подкасті ESPN Radio.

Нагадаємо, що Ерлінг Холанд перебрався до табору "джмелів" із австрійського Зальцбурга взимку. За цей час юний норвежець встиг провести 14 матчів за Борусію Д у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

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