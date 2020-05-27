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Кресло под Фавром зашаталось – боссы Боруссии Д уже контактировали с экс-тренером Баварии

16:18 51 Читати українською
Кресло под Фавром зашаталось – боссы Боруссии Д уже контактировали с экс-тренером Баварии
Нико Ковач / Getty Images

На тренерском мостике "черно-желтых" в ближайшее время возможны существенные изменения.

 
Йозуа Киммих 43’
43’ Йозуа Киммих

Руководство дортмундского клуба недовольно результатами команды и задумывается о смене главного тренера, сообщает издание Bild.

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В частности, представители "шмелей" недавно контактировали с Нико Ковачем, ранее возглавлявшим Баварию.

Люсьен Фавр, который сейчас руководит командой, не смог пробиться с Боруссией в четвертьфинал Лиги чемпионов, вылетев из турнира от ПСЖ. А накануне, "черно-желтые" уступили Баварии в сверхважном матче и практически потеряли шансы на "Серебряную салатницу".

Напомним, после 28 туров Боруссия Д с 57 очками занимает в Бундеслиге второе место и отстает от Баварии уже на 7 пунктов.

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