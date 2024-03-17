“Одна из причин, почему мы создали Kings League, заключалась в том, что я заметил, как мои дети смотрят футбольный матч. Через десять минут они уже сидели в своих телефонах и планшетах, переключаясь на другие вещи. Футбол – это развлечение, поэтому мы не просто боремся с другими видами спорта. Футбол конкурирует с Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Все это имеет ограниченное время. Футбол в течение 90 минут не такой захватывающий.

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Нужно найти способы забивать больше голов или чтобы вы не могли завершить игру ничьей. Может, обойдемся без ничьих, почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих нет. Вы идете на игру, она заканчивается ничьей, и возникает ощущение: "Так кто же выиграл?" – рассказал Пике в интервью The Times.

Напомним, легенда Барсы завершил карьеру полтора года назад и создал успешную полуразвлекательную лигу в Испании.

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