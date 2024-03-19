IFAB хочет изменить всю суть офсайда и фиксировать положение "вне игры" по дальней части тела, а не по ближней. Об этом информирует Football Talk. Новая интерпретация офсайда может быть внедрена в мировом футболе не ранее 2025 года.

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Таким образом, атакующий игрок будет иметь преимущество перед обороняющимся визави. Сейчас офсайд фиксируется по любой части тела, головы или ног атакующего футболиста на чужой половине поля в момент паса партнёра.

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