Манчестер Сити без особых проблем обыграл Лестер в 31 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Уже к 25 минутам на табло было 3:0 в пользу хозяев. Стоунз открыл счет дальним роскошным ударом, а Холанд оформил дубль. Теперь у норвежца 32 гола в сезоне АПЛ. Эрлинг уже повторил исторический рекорд Мохаммеда Салаха относительно наибольшего количества забитых мячей в эру 38-матчевой кампании.

Ман Сити через 25 минут обыграл Лестер – дубль Холанда и серьезный урок Гвардиоли перед матчем ЛЧ с Баварией

Во втором тайме Сити включил эконом-режим, думая о матче против Баварии в среду. Этим воспользовался Лестер, за который отличился Ихеаначо. Больше команда не смогла. Ман Сити набрал 70 пунктов и теперь отстает от Арсенала всего на 3 очка. "Лисы" остались в зоне вылета.