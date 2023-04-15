Манчестер Сіті без особливих проблем переграв Лестер у 31 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Вже до 25 хвилини на табло було 3:0 на користь господарів. Стоунз відкрив рахунок дальнім розкішним ударом, а Холанд оформив дубль. Тепер у норвежця 32 голи у сезоні АПЛ. Ерлінг вже повторив історичний рекорд Мохамеда Салаха щодо найбільшої кількості забитих м'ячів в еру 38-матчевої кампанії.

Ман Сіті за 25 хвилин обіграв Лестер – дубль Холанда і серйозний урок Гвардіолі перед матчем ЛЧ з Баварією

У другому таймі Сіті увімкнув економ-режим, думаючи про матч проти Баварії у середу. Цим скористався Лестер, за який відзначився Іхеаначо. На більше команда не спромоглась. Ман Сіті набрав 70 пунктів й тепер відстає від Арсенала всього на 3 очки. "Лисиці" залишились у зоні вильоту.