Посреди недели команда Хосепа Гвардиолы разбила Баварию (3:0) и приблизилась к выходу в полуфинал Лиги чемпионов, а в среду "горожан" ждет ответный матч в Мюнхене. Между битвами с Баварией Ман Сити вынужден не забывать об АПЛ, где является главным конкурентом Арсенала в борьбе за чемпионство.

В последний раз "горожане" не выигрывали в чемпионате еще 18 февраля, расписав мировую с Ноттингем Форрест. Последние 5 поединков команда Гвардиолы выиграла, а сегодня на Этихаде принимала Лестер, который недавно уволил Брендана Роджерса и назначил Дина Смита. Для нового тренера, которому ассистирует Джон Терри, это был дебютный поединок. Очки "лисам" нужны здесь и сейчас – команда засела в зоне вылета и не выигрывала в АПЛ с 11 февраля. В последних 8-ми поединках Лестер набрал лишь один балл – отступать было некуда.

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Гвардиола несколько сменил состав после погрома Баварии. Аке, Аканджи и Гюндоган присели в запас, вместо них вышли Ляпорт, Уокер и Марез. У Лестера вышел Джейми Варди, для которого этот матч стал 300-м в АПЛ – первый подобный игрок в истории клуба.

Дин Смит выпустил 5 защитников, однако его план потерпел крушение. Сити с первых минут стал показывать, кто в доме хозяин. Рияд Марез свой момент упустил – мяч после рикошета ушел на угловой. Он же и стал голевым. Стоунз ударом с линии штрафной положил мяч в угол ворот после скидки Родри. Шла всего 5-я минута.

Команда Гвардиолы пошла развивать успех. Грилиш со второй попытки заработал пенальти. Джек попал в руку Ндиди, а VAR увидел 11-метровый. К мячу подошел Холанд и пробил идеально. 2:0 на 13-й минуте – игра была сделана. Остался только один вопрос – перейдет ли Сити в эконом-режим перед выездом в Мюнхен, или напихает бедному Лестеру полную сумку, учитывая важность разницы голов в случае равенства очков.

Сити решил добивать. На 25-й Холанд реализовал выход один на один и сделал счет разгромным. Де Брюйне отдал на ход Эрлингу, который подсек мяч в дальний угол. 3:0 и 32-й гол норвежца в АПЛ – Холанд повторил рекорд Мохаммеда Салаха. Космос. И только после этого хозяева успокоились, хоть и продолжали контролировать игру, ничего не позволяя сопернику. До перерыва голов больше не было.

На второй тайм Гвардиола снял авторов голов. Вместо Холанда и Стоунза вышли Альварес и Аканджи. Ушел с поля и юбиляр Варди, который что был на поле, что е был – Лестер в атаку не ходил. Как и Ман Сити во втором тайме – хозяева начали откровенно валять дурака, экономя силы на матч в Мюнхене.

Позже тренер "горожан" снял и других лидеров – Грилиша, де Брюйне и Родри. Это вместе с расслабленностью хозяев привело к пропущенному мячу – на 75-й минуте Ихеаначо с метра добил мяч в сетку после сейва Эдерсона, подсластив Лестеру горечь поражения. Мэддисон мог сокращать отставание до минимума, но Эдерсон спас, а за попадание мяча в руку Гомесу пенальти не поставили. На последних секундах Ихеаначо еще и в штангу попал.

3:1 – Ман Сити одержал визуально легкую победу, но получил очень нервные последние минуты. Урок для Гвардиолы перед выездом в Мюнхен – расслабляться "горожанам" нельзя, несмотря на комфортное преимущество в первом матче. Манчестер Сити сократил отставание от Арсенала до 3-х очков, Лестер и дальше предпоследний.

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