Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и компания летом 2024 года будут иметь отпуск вместо участия в чемпионате Европы. Сборная Норвегии пропустит очередной турнир.

Норвежцы досрочно потеряли шансы квалифицироваться на Евро напрямую, отдав путевки Шотландии и Испании. У скандинавов еще был небольшой шанс запрыгнуть в плей-офф Лиги наций, но победа Румынии над Израилем поставила точку в мечтах Холанда и Ко хотя бы о плей-офф.

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В стыковых матчах Лиги наций сыграет Израиль. Норвегия потерялала любые шансы добыть путевку на чемпионат Европы. Холанд, забивший за национальную команду 27 голов в 29 матчах, снова будет смотреть турнир по телевизору. Это уже третий форум, который пропустит забивной нападающий Манчестер Сити – ранее Норвегия не смогла выйти на Евро-2020 и ЧМ-2022.

К слову, последним крупным турниром, на который квалифицировалась сборная Норвегии, был чемпионат Европы-2000. Тогда скандинавы не вышли из группы, отдав первые два места Испании и Югославии.

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