Нападник Ман Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Холанд дізнався приємну для себе інформацію від лікарів.

Ерлінг Холанд травмувався у товариському матчі збірної Норвегії проти Фарерських островів і пропустить гру з Шотландією у відборі на Євро-2024, який вже нічого для його команди не вирішує.

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Існувала ймовірність, що 23-річний нападник не зможе відновитися до поєдинку 13-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Ліверпуль, який відбудеться 25 листопада. Втім, пошкодження Холанда виявилося не надто серйозним. Головний бомбардир "містян" зможе вийти на поле проти команди Юргена Клоппа, повідомляє Фабріціо Романо у Twitter.

Нагадаємо, після 12-ти турів АПЛ Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю, набравши 28 очок. У Ліверпуля і Арсенала по 27 пунктів.

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