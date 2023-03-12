Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд прокомментировал итоги поединка с Кристал Пэлас и не обошел вниманием результат игры между Борнмутом и Ливерпулем.

"В конце концов, все что имеет значение, – это три очка. Побеждать в играх, чтобы продолжать выступать. Это непросто, вы видели, как Борнмут победил Ливерпуль, каждая игра – это борьба. Вы видели, что сегодня это была борьба.

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Мне не нравится терять моменты. У меня был один во втором тайме, но небольшая ямка помешала мне. Нам нужно побеждать в каждом матче, сейчас нам предстоит игра против РБ Лейпциг. Нужно выигрывать и сосредотачиваться только на себе. Впереди еще много матчей, ничто не решено.

Это Англия, я наслаждаюсь игрой здесь, я смотрел этот футбол всю жизнь. Наслаждаюсь каждой секундой. Здорово быть в центре событий", – поделился Холанд в комментарии Manchester Evening News.

Напомним, что Манчестер Сити минимально победил Кристал Пэлас (1:0) благодаря голу Эрлинга с пенальти. Ливерпуль же умудрился проиграть Борнмуту, перед этим сокрушив Манчестер Юнайтед (7:0).

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