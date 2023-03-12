Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд прокоментував підсумки поєдинку з Крістал Пелас та не оминув увагою результат гри між Борнмутом та Ліверпулем.

"Зрештою, все що має значення, – це три очки. Перемагати в іграх, щоб продовжувати виступати. Це непросто, ви бачили, як Борнмут переміг Ліверпуль, кожна гра – це боротьба. Ви бачили, що сьогодні це була боротьба.

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Мені не подобається втрачати моменти. У мене був один у другому таймі, але невелика ямка завадила мені. Нам потрібно перемагати в кожному матчі, зараз на нас чекає гра проти РБ Лейпциг. Потрібно вигравати і зосереджуватися тільки на собі. Попереду ще багато матчів, ніщо не вирішено.

Це Англія, я насолоджуюся грою тут, я дивився цей футбол усе життя. Насолоджуюся кожною секундою. Здорово бути в центрі подій", – поділився Холанд в коментарі Manchester Evening News.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті мінімально переміг Крістал Пелас (1:0) завдяки голу Ерлінга з пенальті. Ліверпуль же примудрився програти Борнмуту, перед цим розтрощивши Манчестер Юнайтед (7:0).

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