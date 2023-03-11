Илья Забарный до сих пор не восстановился от травмы, поэтому остается вне заявки на игры "вишенок". Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 13:30. Первая ударная атака на 5-й минуте. Все по классике – Дарвин продавил защитника на левом фланге, Гакпо продлил комбинацию в центр, а Салах завершал. Легкий сейв для экс-кипера Барселоны Нето. Тут же Александер-Арнольд с углового подал идеально на голову Ван Дейка – Лерма чудом вынес головой из правой девятки. Трент и чужим помогает. Пас поперек поля в поликлинику, Соланке опережает Ван Дейка и катит на ход Уттара, который обыгрывает Алиссона, но с острого угла не попадает в пустые ворота.

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Ван Дейк блестяще забросил в штрафную из глубины. Робертсон не переиграл голкипера, упустив эффектный момент. Дарвин головой сбрасывал, Гакпо забил, офсайд. Ураганный Ливерпуль на старте встречи, хотя единственный момент Борнмута потянул на почти вдвое больший xG, чем 4 легальные попытки гостей. Александер-Арнольд уже с позиции левого защитника стреляет. Похоже было, что долгий-длиннющий день ждал команду Забарного. Впрочем не все так плохо. Соланке и Биллинг разгоняют еще один контрвыпад. Однако Уттара настолько медленно вываливался на свидание с Алиссоном, что Ван Дейк без проблем его нейтрализовал.

Хозяева будто поняли, что надо отодвигать мяч к чужим воротам, пока соперник дает такую возможность. Трента с Эллиоттом достаточно легко проходят Энтони и Биллинг. Несколько подряд стандартов и острых рывков, пока у "красных" 10-минутное затишье. Образцово-показательная атака подопечных О'Нила приводит к взятию ворот на 28 минуте. Нето выбросил с рук на правый край, откуда пошел мгновенный заброс на Уттара, которому ассисты полегче раздавать. Как же просто 21-летний вингер сборной Буркина-Фасо расправился с Робертсоном и Ван Дейком. Ну, а Трент разрывался один против двух оппонентов, не спеша накрывать кого-либо, так что Биллинг спокойно расстрелял.

По ударам в створ 1:4, хозяева реализовали первое же свое попадание. Датский хавбек, кстати, забивает 2 тур подряд. Другими его жертвами в этом сезоне были, в частности, Арсенал и Ньюкасл. Катастрофический отрезок Ливерпуля с 17 до 41 минуты с одним лишь дальним ударом Фабиньо где-то поближе к крыше стадиона. А вот Александер-Арнольд регулярно страдает в обороне. Издевательски легко обыгрывают правого защитника Ливерпуля, который в своей штрафной позволяет сопернику трижды набивать мяч и прострелить на Соланке – еще один острый удар.

Dango Ouattara's game by numbers vs Liverpool:



36 touches

10 duels won (most)

5 passes completed

4 dribbles completed (most)

2 possession won

1 chance created

1 assist

0.44 xG



Exciting talent. ? pic.twitter.com/rflPIQNypo — Squawka (@Squawka) March 11, 2023

Так и доковылял Ливерпуль до перерыва с единственной острой попыткой Ван Дейка. Снова после стандарта (подавал Робертсон) капитан гостей не попал с нескольких метров. Центральный защитник сборной Нидерландов чаще всего пробивал из всех на поле (3, ни у кого другого и двух попыток не было) за первый тайм, запоров 2 стопроцентных момента. К тому же, Вирджил у своих ворот слишком много проигрывает – позволил отдать голевой пас и еще несколько раз оказывался на грани провала. Очень спокойно Борнмут проходил прессинг и центр поля элементарными передачами за спины, а дальше уже Биллинг, Соланке и Уттара удивительно легко разрывали, будто это Винисиус, Бензема и Родриго.

Радикальное решение Клоппа. На вторую половину выходит Диогу Жота вместо Харви Эллиотта. Гакпо садится глубже и сразу тянет снаряд со своей половины. Лишь ценой желтой Биллинг остановил Коди, первое предупреждение в матче. После стандарта ливерпульцы настучали комбинацию головами, завершал Конате неудачным ударом с лета. Жота отбирает на прессинге и врывается в штрафную. Эффектный крученый в правый угол тащит Нето. Дарвин – мистер офсайд в первые 15 минут после перерыва. То промажет после классной подачи Трента со стандарта, то не выдержит линию.

Импульса Жоты хватило ненадолго. На 66 минуте еще и тройная замена. Александер-Арнольд, Фабиньо и Дарвин ушли с поля, Милнер, Хендерсон и Фирмино зашли. Тут же Джеймс подал с правого фланга, Жота пробил в руку Адама Смита. Брукс пошел пересмотреть повторы и указал на точку. Салах на 69-й минуте пробил с пенальти крайне далеко от левого верхнего угла. Это, к слову, был первый 11-метровый на две команды в АПЛ 2022/23. Еще никогда Мохамед так не мазал с отметки, раньше дважды не забивал только из-за сейвов голкиперов.

За 20 минут после этого пенальти 1:0 по ударам в пользу Борнмута. Как и в первом тайме, Ливерпуль банально исчезает с поля на недопустимо долгие периоды. Замена отчаяния – 20-летний Карвалью вместо еще младшего Байчетича. После победы над Манчестером Юнайтед (7:0) команда Клоппа тотально проваливается. Еще удивительнее этот результат при упоминании о домашнем погроме над "вишнями" 9:0, случившемся в первом круге. Однако тогда у Борнмута был другой тренер и голкипер, а у Ливерпуля феерил травмированный нынче Луис Диас, да и Фирмино с Ван Дейком также разрывали.

Последняя попытка гостей – заброс Алиссона из центра поля, отчаянный и довольно безнадежный, как и вся игра "красных" после 17 минуты, удар Гакпо под углом. Помимо Энди Робертсона, трудно однозначно положительно выделить кого-нибудь из состава безусловного фаворита данной встречи. Одноклубники Забарного выбираются на спасительное 16 место, подвигая другую команду экс-динамовца (Эвертон Миколенко) на предпоследнюю строчку. Ливерпуль упускает возможность подняться в зону Лиги чемпионов.

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