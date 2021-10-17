Эрлинг Холанд отметился дублем в ворота Майнца и в очередной раз подарил убедительную победу Боруссии Д (3:1).

Дубль Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Майнц – 3:1

Одному из болельщиков дортмундцев удалось после матча прорваться на поле. Очевидно, что фанат сразу побежал к норвежскому форварду за селфи. Эрлинг не чурался болельщика и кроме селфи побежал с ним к фанатской трибуне.

Холанд продолжает демонстрировать феноменальную статистику, только за 6 матчей нынешнего сезона Бундеслиги он забил 9 мячей и сделал три ассиста.

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