Ерлінг Холанд відзначився дублем у ворота Майнца і вкотре подарував переконливу перемогу Борусії Д (3:1).

Дубль Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Майнц – 3:1

Одному з вболівальників дортмундців вдалось після матчу прорватись на поле. Очевидно, що фанат одразу побіг до норвезького форварда за селфі. Ерлінг не цурався вболівальника та окрім селфі побіг із ним до фанатської трибуни.

Холанд продовжує демонструвати феноменальну статистику, лише за 6 матчів нинішнього сезону Бундесліги він забив 9 м'ячів та здійснив три асисти.

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