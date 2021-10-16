Дубль Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Майнц – 3:1
21:14 - Читати українською
Дортмундская Боруссия победила Майнц в рамках 8-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
3’ Марко Ройс
54’ Эрлинг Холанд
90+4’ Эрлинг Холанд
Йонатан Буркардт 87’
3’ Марко Ройс
54’ Эрлинг Холанд
87’ Йонатан Буркардт
90+4’ Эрлинг Холанд
Главным событием стало возвращение Эрлинга Холанда, который пропускал матчи сборной из-за травмы. Норвежец сразу продемонстрировал, что восстановился и находится в хорошей форме. Его дубль сделал победу "шмелей" комфортной.
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Таким образом, Боруссия Д хотя бы до завтра возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии. Майнц остался на 10-й строчке.
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