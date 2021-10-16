Дортмундская Боруссия победила Майнц в рамках 8-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Главным событием стало возвращение Эрлинга Холанда, который пропускал матчи сборной из-за травмы. Норвежец сразу продемонстрировал, что восстановился и находится в хорошей форме. Его дубль сделал победу "шмелей" комфортной.

Боруссия Д одолела Майнц и возглавила Бундеслигу, Вольфсбург снова проиграл, РБ Лейпциг не справился с Фрайбургом

Таким образом, Боруссия Д хотя бы до завтра возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии. Майнц остался на 10-й строчке.