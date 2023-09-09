Букмекеры считают фаворитом Лионеля Месси, но норвежец верит в свой шанс опередить чемпиона мира.

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"Я лучший нападающий в мире? Возможно, да. Но мой PR-менеджер Энрика хочет, чтобы я был осторожен с ответами (смеется). Что касается "Золотого мяча", то я действительно верю в себя. Знаю, что еще могу достичь большого прогресса, ведь я еще молод. Но да, я думаю, что у меня есть шанс уже в этом году", – заявил Холанд в интервью L'Equipe.

Напомним, в прошлом сезоне нападающий оформил 52 гола+9 ассистов в 53 матчах за Ман Сити, завоевавшего требл. Статистика Месси в ПСЖ была гораздо скромнее (11+15), но на стороне аргентинца весомый козырь – победа на чемпионате мира. Обладатель "Золотого мяча-2023" будет объявлен 30 октября на ежегодной церемонии в Париже.

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