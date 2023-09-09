Букмекери вважають фаворитом Ліонеля Мессі, але норвежець вірить у свій шанс випередити чемпіона світу.

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"Я найкращий нападник у світі? Можливо, так. Але мій PR-менеджер Енріка хоче, щоб я був обережний з відповідями (сміється). Що стосується "Золотого м'яча", то я справді вірю в себе. Знаю, що ще можу досягти великого прогресу, адже я ще молодий. Але так, я думаю, що маю шанс вже цього року", – заявив Холанд в інтерв'ю L’Equipe.

Нагадаємо, у минулому сезоні нападник оформив 52 голи+9 асистів у 53 матчах за Ман Сіті, який завоював требл. Статистика Мессі в ПСЖ була значно скромнішою (11+15), але на боці аргентинця вагомий козир – перемога на чемпіонаті світу. Володаря "Золотого м'яча-2023" буде оголошено 30 жовтня на щорічній церемонії в Парижі.

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