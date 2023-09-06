Организаторы "Золотого мяча" объявили финальный список футболистов, сохраняющих шансы выиграть награду в 2023 году.

France Football опубликовал номинантов на "Золотой мяч" в 2023 году. На престижную личную награду будут претендовать 30 футболистов. Среди них есть и действующий обладатель трофея – Карим Бензема. Победитель будет объявлен 30 октября на ежегодной церемонии в Париже.

На "Трофей Яшина" претендуют 10 игроков - среди них партнеры украинцев

В список претендентов на "Золотой мяч" попали: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Ясин Буну (Севилья/Аль-Хиляль), Андре Онана (Интер/Манчестер Юнайтед), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг/Манчестер Сити), Мин Дже Ким (Наполи/Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Мохаммед Салах (Ливерпуль), Карим Бензема (Реал Аль-Иттихад), Джуд Беллингем (Боруссия Д/Реал), Букайо Сакко (Арсенал), Рандаль Коло Муани (Айнтрахт/ПСЖ), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити/Барселона), Родри (Манчестер Сити), Хвича Кварацхелия (Наполи), Лука Модрич (Реал), Николо Барелла (Интер), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Мартин Эдегор (Арсенал), Хулиан Альварес (Манчестер Сити), Винисиус Жуниор (Реал), Лионель Месси (ПСЖ/Интер Майами), Лаутаро Мартинес (Интер), Антуан Гризманн (Атлетико), Роберт Левандовски (Барселона), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Виктор Осимхен (Наполи) и Харри Кейн (Тоттенхэм/Бавария).

Отметим, что в списке претендентов на награду отсутствует форвард Аль-Насра Криштиану Роналду.