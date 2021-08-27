Парижанам не удалось убедить 22-летнего француза подписать новый контракт, поэтому клуб вынужден его продать, чтобы через год не потерять бесплатно. Ожидается, что вскоре Мбаппе станет игроком Реала.

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В то же время ПСЖ не хочет, чтобы место Килиана оставалось вакантным, но и не будет покупать кого-либо. Руководство планирует подорвать настоящую трансферную бомбу, подписав Эрлинга Холанда, сообщает Telegraph.

По информации издания, ПСЖ уже наладил контакт с Мино Райолой – агентом 21-летнего норвежца. Однако убедить Боруссию продать свою звезду будет крайне сложно. Источник отмечает, что такой переход в последние дни трансферного окна может стоить столько же, сколько Реал заплатит за Мбаппе. Речь идет об около 170 млн евро.

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