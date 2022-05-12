Новоиспеченный форвард "горожан" не исключает, что после АПЛ попытается поиграть еще в каком-нибудь чемпионате.

Норвежец подписал контракт с Манчестер Сити до лета 2027 года. Лидер АПЛ заплатит Борусии Д около 60-ти млн евро.

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При этом 21-летний Холанд сумел добиться, чтобы в сделке была предусмотрена клаусула – так же, как это было в Зальцбурге и Боруссии. После трех сезонов в составе Ман Сити форвард может уйти из клуба при условии выплаты отступных. Их размер составляет около 200 млн евро, утверждает AS.

Именно по такой схеме "горожане" и переманили Холанда из Дортмунда. Английский клуб согласовал с норвежцем личный контракт, после чего активировал клаусулу, подписав забивного игрока (85 голов в 88-ми матчах за Боруссию).

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