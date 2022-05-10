Холанд выторговал зарплату на уровне главной звезды Манчестер Сити – Романо рассекретил сумму
Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Англии.
Переход 21-летнего норвежца в клуб, за который когда-то выступал его отец, – решено дело. Манчестер Сити уже сообщил о достижении договоренности с дортмундской Боруссией.
Манчестер Сити официально объявил о трансфере Холанда
По информации Фабрицио Романо, Холанд в Манчестер Сити будет среди игроков, имеющих самую высокую заработную плату. Форварду будут платить 375 тысяч фунтов в неделю (около 20 млн за сезон). Это на том же уровне, что и у главной звезды команды – Кевина Де Брюйне.
К слову, Манчестер Сити станет пятым клубом в карьере Холанда, который ранее выступал за норвежские Брюне и Мольде, австрийский Зальцбург и Боруссию. В Дормунд Эрлинг перебрался зимой 2020 года. С тех пор форвард сыграл за "шмелей" 88 матчей, забив 85 голов.
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