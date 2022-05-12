Новоспечений форвард "містян" не виключає, що після АПЛ спробує пограти ще в якомусь чемпіонаті.

Норвежець підписав контракт з Манчестер Сіті до літа 2027 року. Лідер АПЛ заплатить Борусії Д близько 60-ти млн євро.

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При цьому 21-річний Холанд таки зумів домогтися, щоб в угоді була передбачена клаусула – так само, як це було в Зальцбурзі та Борусії. Після трьох сезонів у складі Ман Сіті форвард може піти з клубу за умови виплати відступних. Їхній розмір складає близько 200 млн євро, стверджує AS.

Саме за такою схемою "містяни" і переманили Холанда з Дортмунда. Англійський клуб узгодив з норвежцем особистий контракт, після чого активував клаусулу, підписавши забивного гравця (85 голів у 88-ми матчах за Борусію).

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