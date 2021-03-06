Холанд уже до 10 минуты матча с Баварией забил два мяча, чем шокировал действующего чемпиона Германии. Сначала нападающий не без помощи рикошета пробил Нойера, а чуть позже переправил мяч в пустые ворота с передачи Торгана Азара.

Бавария – Боруссия Д: онлайн-трансляция топ-матча Бундеслиги

Таким образом, Эрлинг забил уже четвертый гол в ворота Баварии в течение сезона 2020/21. Как сообщает Opta, норвежец очень близок к достижению Криштиану Роналду, который отличился в воротах мюнхенцев 5 раз в течение сезона 2016/17.

Отметим, что Бавария еще до перерыва сравняла счет – на дубль Холанда дуплетом ответил Левандовски. Следить за событиями матча можно в текстовой онлайн-трансляции на "Футбол 24".

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