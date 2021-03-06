Холанд вже до 10 хвилини матчу з Баварією забив два м'ячі, чим шокував чинного чемпіона Німеччини. Спочатку нападник не без допомоги рикошета пробив Нойєра, а трохи згодом переправив м'яч у порожні ворота з передачі Торгана Азара.

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Таким чином, Ерлінг забив уже четвертий гол у ворота Баварії протягом сезону 2020/21. Як повідомляє Opta, норвежець дуже близький до досягнення Кріштіану Роналду, який відзначився у воротах мюнхенців 5 разів протягом сезону 2016/17.

Відзначимо, що Баварія ще до перерви зрівняла рахунок – на дубль Холанда двома м'ячами відповів Лєвандовскі. Спостерігати за подіями матчу можна у текстовій онлайн-трансляції на "Футбол 24".

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