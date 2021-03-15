За 20-летним норвежцем уже выстроилась очередь из шести топ-клубов Европы, среди которых Реал, Барселона, Ливерпуль, Челси и оба гранда из Манчестера. Боруссия уже готовит план, как не потерять своего лидера за бесценок, сообщает MD.

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Действующий контракт Холанда со "шмелями" рассчитан до лета 2022 года. В нем есть сумма отступных, которая составляет 75 млн евро. Именно этим стремятся воспользоваться потенциальные покупатели. Однако Дортмунд настроен заработать минимум 150 млн. Дело в том, что Боруссия может в одностороннем порядке продлить контракт форварда до 2024-го и планирует активировать эту опцию.

Добавим, что Холанд перешел в Боруссию позапрошлой зимой из австрийского Ред Булла за 20 млн евро. С тех пор норвежец сыграл за "желто-черных" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 47 голов и отдал 11 результативных передач.

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