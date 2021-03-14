Переезд 32-летнего аргентинца в столицу Каталонии – решенное дело. По крайней мере в этом уверено испанское издание AS.

Манчестер Сити нашел замену Агуэро в Атлетико

По информации источника, президент Барселоны Жоан Лапорта уже согласовал с Агуэро контракт, который будет рассчитан на два сезона. Отмечается, что соглашение пока не подписано только потому, что временное руководство клуба еще не успело передать полномочия. Напомним, выборы состоялись 7 марта.

Кроме того, трансфер Агуэро не закрывает двери для более амбициозной цели Лапорты, который настроен привезти в Испанию Эрлинга Холланд. К тому же за переход Серхио платить не придется. Его соглашение с Манчестер Сити завершается уже этим летом, и к новой команде аргентинец присоединится на правах свободного агента.

К слову, Агуэро защищает цвета "горожан" на протяжении вот уже десяти сезонов. За это время он успел сыграть 383 матча и забить 257 голов, что делает его самым футболистом за всю историю команды, с которой он завоевал 13 трофеев.

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