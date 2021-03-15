За 20-річним норвежцем уже вишикувалася черга із шести топ-клубів Європи, серед яких Реал, Барселона, Ліверпуль, Челсі та обидва гранди з Манчестера. Борусія вже готує план, як не втрати свого лідера за безцінь, повідомляє MD.

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Чинний контракт Холанда з "джмелями" розрахований до літа 2022 року. У ньому є сума відступних, яка складає 75 млн євро. Саме цим прагнуть скористатися потенційні покупці. Однак Дортмунд налаштований заробити щонайменше 150 млн. Річ у тому, що Борусія може в односторонньому порядку продовжити контракт форварда до 2024-го і планує активувати цю опцію.

Додамо, що Холанд перейшов у Борусію позаминулої зими з австрійського Ред Булла за 20 млн євро. Відтоді норвежець зіграв за "жовто-чорних" 48 матчів у всіх турнірах, у яких забив 47 голів та віддав 11 результативних передач.

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