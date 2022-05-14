Матч 34-го тура Бундеслиги против Герты (2:1) стал последним за дортмундскую Боруссию для ряда игроков.

Холанд и еще 6 игроков попрощались с дортмундской Боруссией

Турнирного значения для "шмелей" этот поединок не имел, поэтому они наполнили его символизмом, поблагодарив футболистов, покидающих Дортмунд.

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У всех на устах Эрлинг Холанд, переходящий в Манчестер Сити, но вместе с норвежцем уходит целый ряд футболистов. Здесь даже Марсель Шмельцер – живая легенда клуба. Немец всю профессиональную карьеру провел в Боруссии.

Также покидают Дортмунд Рейньер Жезус (принадлежит Реалу), Марвин Хиц, Ахсель Витсель, Роман Бурки и Дан-Аксель Загаду.