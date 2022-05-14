Холанд и еще 6 игроков попрощались с Боруссией Д – среди них легенда, всю карьеру проведшая в Дортмунде
20:45 - Читати українською
Матч 34-го тура Бундеслиги против Герты (2:1) стал последним за дортмундскую Боруссию для ряда игроков.
завершено
68’ Эрлинг Холанд
84’ Юссуфа Мукоко
Исхак Бельфодил 18’
18’ Исхак Бельфодил
68’ Эрлинг Холанд
84’ Юссуфа Мукоко
Турнирного значения для "шмелей" этот поединок не имел, поэтому они наполнили его символизмом, поблагодарив футболистов, покидающих Дортмунд.
Холанд в последнем матче помог Боруссии Д устроить камбек, РБ Лейпциг едва с позором не потерял Лигу чемпионов
У всех на устах Эрлинг Холанд, переходящий в Манчестер Сити, но вместе с норвежцем уходит целый ряд футболистов. Здесь даже Марсель Шмельцер – живая легенда клуба. Немец всю профессиональную карьеру провел в Боруссии.
Также покидают Дортмунд Рейньер Жезус (принадлежит Реалу), Марвин Хиц, Ахсель Витсель, Роман Бурки и Дан-Аксель Загаду.
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