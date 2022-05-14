Матч 34-го туру Бундесліги проти Герти (2:1) став останнім за дортмундську Борусію для низки гравців.

Холанд і ще 6 гравців попрощалися з дортмундською Борусією

Турнірного значення для "джмелів" цей поєдинок не мав, тому вони наповнили його символізмом, подякувавши футболістам, які покидають Дортмунд.

Холанд в останньому матчі допоміг Борусії Д влаштувати камбек, РБ Лейпциг ледь з ганьбою не втратив Лігу чемпіонів

У всіх на вустах Ерлінг Холанд, який переходить у Манчестер Сіті, але разом із норвежцем йде ціла низка футболістів. Тут навіть Марсель Шмельцер – жива легенда клубу. Німець усю професіональну кар'єру провів у Борусії.

Також покидають Дортмунд Рейньєр Жезус (належить Реалу), Марвін Хіц, Ахсель Вітсель, Роман Буркі й Дан-Аксель Загаду.