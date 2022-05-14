Холанд і ще 6 гравців попрощалися з Борусією Д – серед них легенда, який усю кар'єру провів у Дортмунді
20:41 - Читать на русском
Матч 34-го туру Бундесліги проти Герти (2:1) став останнім за дортмундську Борусію для низки гравців.
завершено
68’ Ерлінг Холанд
84’ Юссуфа Мукоко
Ісхак Бельфоділ 18’
18’ Ісхак Бельфоділ
68’ Ерлінг Холанд
84’ Юссуфа Мукоко
Турнірного значення для "джмелів" цей поєдинок не мав, тому вони наповнили його символізмом, подякувавши футболістам, які покидають Дортмунд.
Холанд в останньому матчі допоміг Борусії Д влаштувати камбек, РБ Лейпциг ледь з ганьбою не втратив Лігу чемпіонів
У всіх на вустах Ерлінг Холанд, який переходить у Манчестер Сіті, але разом із норвежцем йде ціла низка футболістів. Тут навіть Марсель Шмельцер – жива легенда клубу. Німець усю професіональну кар'єру провів у Борусії.
Також покидають Дортмунд Рейньєр Жезус (належить Реалу), Марвін Хіц, Ахсель Вітсель, Роман Буркі й Дан-Аксель Загаду.
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