Хотя в услугах Холанда заинтересованы сразу несколько топ-клубов, его приоритетом является трансфер в Реал, сообщает Marca.

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Отмечается, что мадридцы сосредоточатся на приобретении норвежца, поскольку Мбаппе размышляет о заключении нового контракта с ПСЖ. Агент Холанда, Мино Райола, также склоняется к переходу своего клиента в Мадрид.

К слову, Эрлинг провел 30 матчей в составе Боруссии в текущем сезоне, записав в свой актив 31 гол и 8 ассист. Мбаппе же в 35 поединках в составе ПСЖ отличился 28 мячами и 9 результативными передачами.

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