Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд продолжает оставаться в центре внимания почти всех топ-клубов.

Манчестер Сити склоняется к приобретению Холанда вместо трансфера Мбаппе из-за требований француза по зарплате, сообщает The Athletic.

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Отмечается, что "горожане" не желают рисковать атмосферой в коллективе, которая может ухудшиться в случае приобретения такого ценного игрока. Кроме этого, трансфер Мбаппе может привести к нарушению финансовой структуры клуба.

Переход Холанда является более вероятным, хотя за ним также охотятся Реал, Манчестер Юнайтед, Челси, Бавария и Барселона. Впрочем, Манчестер Сити имеет козырь – отец форварда, Альф-Инге Холанд, в свое время выступал за "горожан".

К слову, Эрлинг провел 28 матчей в текущем сезоне в составе Боруссии Д, записав в свой актив 29 голов и 8 ассистов.

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