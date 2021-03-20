Хоча в послугах Холанда зацікавлені одразу кілька топ-клубів, його пріоритетом є трансфер у Реал, повідомляє Marca.

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Зазначається, що мадридці зосередяться на придбанні норвежця, оскільки Мбаппе роздумує щодо укладення нового контракту з ПСЖ. Агент Холанда, Міно Райола, також схиляється до переходу свого клієнта в Мадрид.

До слова, Ерлінг провів 30 матчів у складі Борусії в поточному сезоні, записавши до свого активу 31 гол та 8 асист. Мбаппе ж у 35 поєдинках у складі ПСЖ відзначився 28 м'ячами та 9 результативними передачами.

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